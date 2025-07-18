Hükümet, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için üçüncü zam teklifini açıkladı.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında TÜHİS ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık etti.

Toplantının ardından Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, gazetecilere açıklamada bulundu.

Türk-İş Başkan Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 2025'in ilk 6 ayi için teklifin yüzde 24 olduğunu açıkladı. Diğer dönemler için gerçekleşen enflasyon oranında zam teklif edildi.

Ağar, kendilerine verilen üçüncü teklife ilişkin, "Bugün itibarıyla birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay gerçekleşen enflasyon, üçüncü 6 ay gerçekleşen enflasyon, dördüncü 6 ay gerçekleşen enflasyon adı altında verildi. Sadece bu şekliyle bugün bize bu teklif verildi. Ancak sosyal haklar, çalışma düzeni, iş yerlerine özgü sorunlar, bunların tamamı ücretler kadar önemli" ifadelerini kullandı.

Ramazan Ağar, pazartesi günü değerlendirme yapılacağını dile getirdi. İşçilerin dayanacak gücü kalmasığını belirten Ağar, "Önümüzdeki hafta ilerleme kaydedeceğimizi tahmin ediyorum" dedi.

Ağar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla aylardan beri görüşmemizin sonucunda bir ilerleme var. Burada bunu söylemek isterim. Biz her zaman masa başında müzakere yaparak, görüşerek bir sonuca gidelim diyoruz. Bir yere kadar gelindi. Önümüzdeki hafta da diğer sosyal haklarla, iş yerine özgün sorunlarla, verilen bu yüzde konularıyla ilgili tekrar görüşmelere devam edeceğiz. İş sonuçlanmış değil."

İşçilerin talepleri neler?

İşçiler, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesini, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyor.

Türk-İş ve Hak-İş'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na açıklamıştı.

Hükümetin önceki teklifleri nelerdi?

13 Haziran'da işveren tarafı (TÜHİS) ilk teklifini vermek üzere işçi tarafını toplantıya çağırmış, bu toplantıda teklifini açıklamıştı.

Hükümet ilk teklifinde 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam ve 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı içinse yüzde 5 zam teklif etmişti.

İkinci teklifte ise bu rakamlar 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17'ye, ikinci 6 ayı için yüzde 10'a yükseltilmişti.