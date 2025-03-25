Son dakika: İBB soruşturmasında 3 şirkete el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında üç şirkete daha el konuldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan Furkan Remzi Ceylan'ın şirketi İSCON İnşaat ile Ali Nuhoğlu'na ait olan Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a el konulduğu öğrenildi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne de el konulmuştu.

Böylece soruşturma kapsamında el konulan şirketlerin sayısı 4’e yükseldi.

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