Son dakika: İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasa beklentileri doğrultusunda politika faiz oranınını 16 yılın en yüksek seviyesinde tutmaya devam etti.

BoE'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 5,25 seviyesinde kaldı. Ekonomistler de faizde bir değişiklik olmayacağı yönünde görüş açıklamıştı.

BoE'nin faiz değiştirmeme kararı 2'ye karşı 7 oyla alındı. Başkan Yardımcısı Dave Ramsden ve Swati Dhingra, bir önceki toplantıda olduğu gibi 25 baz puan indirim yönünde oy kullandılar. Piyasalarda da faiz kararının 2'ye karşı 7 oyla alınması bekleniyordu.

BoE Para Politikası Kurulu, şu ana kadar üst üste 7 toplantıda faiz oranlarını sabit tuttu.

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu BoE'nin bir sonraki toplantısında faiz indirimini gitmesini bekliyor.