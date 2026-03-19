Son dakika: İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Mart ayı toplantısında politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 3,75 seviyesinde sabit bıraktı.

Banka, kararın oy birliğiyle alındığını açıklarken, enflasyon risklerine karşı "harekete geçmeye hazır" olduğu mesajını verdi.

Faiz kararı oy birliğiyle alındı

Para Politikası Komitesi'nin dokuz üyesinin tamamı, faiz oranlarının yüzde 3,75'te sabit tutulması yönünde oy kullandı. Böylece BoE'de yaklaşık dört buçuk yıl aradan sonra ilk kez bir faiz kararı muhalefet oyu olmadan alınmış oldu.

Banka, özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji fiyatları ve küresel arz üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini belirtti.

Açıklamada, bu gelişmelerin enflasyon üzerinde yaratabileceği baskıya karşı "harekete geçmeye hazır" olunduğu vurgulandı.

Önceki yönlendirme metinden çıkarıldı

Dokuz üyeli Komite'nin Şubat ayındaki toplantısında yer alan ve politika faizinin "muhtemelen daha da düşürüleceği" yönündeki ifade ise son karar metninde yer almadı. Bu değişiklik, Banka'nın para politikasında daha temkinli bir duruş benimsediğine işaret olarak değerlendiriliyor.

Bailey'den enflasyon vurgusu

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, para politikasının "İngiltere enflasyonunda daha kalıcı bir etki riskine yanıt vermesi" gerektiğini belirtti.