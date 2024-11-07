Son dakika: İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), 2020'den bu yana ikinci kez faizi 25 baz puan düşürerek yüzde 4,75'e çekti.

Daha öncede çeyrek puanlık yapan BoE'nin bu kararı piyasalar için sürpriz olmadı.

'Enflasyonun hedefe yakın kalmasını sağlamalıyız'

BoE Başkanı Andrew Bailey yaptığı açıklamada, “Enflasyonun hedefe yakın kalmasını sağlamamız gerekiyor, bu nedenle faiz oranlarını çok hızlı ya da çok fazla indiremeyiz. Ancak ekonomi beklediğimiz gibi gelişirse, faiz oranlarının bundan sonra kademeli olarak düşmeye devam etmesi muhtemeldir.” dedi.

Enflasyonda yeni yıl hedefi yüzde 2,7

BoE tahminleri gelecek 1 yılda TÜFE'nin yüzde 2,7 olacağına işaret ediyor. Önceki yüzde 2,4 düzeyindeydi. Tahminler gelecek 2 yılda TÜFE'nin yüzde 2,2 olacağına işaret ediyor. Önceki tahmin yüzde 1,7 seviyesindeydi.

İngiltere'de enflasyon yüzde 1,7 düzeyinde bulunuyor. BoE'nin enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde.

BoE'ye göre piyasa faizleri politika faizinin 2024 4'ncü çeyrekte yüzde 4,8; 2025 4'ncü çeyrekte yüzde 3,7 ve 2026 4'üncü çeyrekte yüzde 3,7 olacağına işaret ediyor.

BoE, yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,2, son çeyrekte yüzde 0,3 büyüme bekliyor.