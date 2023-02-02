Son dakika: İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı
İngiltere Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,0'e çıkardığını bildirdi.
Haber Merkezi
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İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini art arda onuncu kez yükselterek 2008'den beri en yüksek seviyesi olan %4'e çıkardı ancak faizlerde "şiddetli" artırımlara devam etme taahhüdünden vazgeçti ve enflasyonun muhtemelen zirveye ulaştığını ifade etti.
Beklentiler tuttu
BoE'nin dokuz üyeli para politikası kurulunun yedi üyesi politika faizinin %4'e yükseltilmesi yönünde oy kullandı. Reuters anketine katılan ekonomistler ise politika faizinin 50 baz puan artırılmasını bekliyordu.