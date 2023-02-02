Son dakika: İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini art arda onuncu kez yükselterek 2008'den beri en yüksek seviyesi olan %4'e çıkardı ancak faizlerde "şiddetli" artırımlara devam etme taahhüdünden vazgeçti ve enflasyonun muhtemelen zirveye ulaştığını ifade etti.

Beklentiler tuttu

BoE'nin dokuz üyeli para politikası kurulunun yedi üyesi politika faizinin %4'e yükseltilmesi yönünde oy kullandı. Reuters anketine katılan ekonomistler ise politika faizinin 50 baz puan artırılmasını bekliyordu.