Son dakika... İnşaat maliyetinde yıllık artış 9 ayın zirvesinde
Son dakika... TÜİK'in açıkladığı Kasım 2025 verilerine göre inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,14, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,93 arttı. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,70, işçilik endeksi yüzde 0,12 yükselirken, yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 20,48, işçilik endeksi yüzde 30,98 artış kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2025'e ait inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, inşaat maliyet endeksi, Kasım 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 23,93 arttı.
Böylece inşaat maliyet endeksindeki yıllık artış 9 ayın zirvesine çıkarken malzeme endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,70, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 20,48 artış gösterdi.
İşçilik endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,12 bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 30,98 arttı.
Bina inşaatı maliyetinde artış
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,03 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,37 arttı.
Bina dışı yapıların inşaat maliyeti de yükseldi
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,33 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,72 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 21,90 arttı, işçilik endeksi yüzde 33,14 arttı.