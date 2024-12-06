Son Dakika: İstanbul Valiliği duyurdu: İkinci el alım satımda belge zorunluluğu!

İstanbul Valiliği, ikinci el eşya ve hurda alım-satım işlemlerine yeni kurallar getirdi. Hırsızlık ve yasa dışı ticaretin önlenmesi amacıyla, İstanbul sınırları içinde bu tür ticaretle uğraşan işletmelere belge düzenleme zorunluluğu getirildiği açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci el eşya alım-satımında kimlik, adres, eşya miktarı ve özelliklerini içeren "İkinci El Malzeme Alım-Satım Belgesi" düzenlenmesi şart koşuluyor. Ayrıca işletmeler, bu belgeleri bir yıl süreyle saklamak ve talep durumunda kolluk kuvvetlerine ibraz etmek zorunda olacak.

Hırsızlıkla mücadelede önemli adımlar

Düzenlemede yer alan diğer detaylar şu şekilde sıralandı:

* Kimlik ve belge şartı: Elektronik eşya, beyaz eşya ve hurda alım-satımı yapan işletmeler, kişisel bilgileri ve eşya detaylarını kayıt altına alacak.

* Güvenlik kamera sistemi: İşletmelerin iç ve dış mekanlarına güvenlik kamera sistemi kurması zorunlu hale getirildi.

* 18 yaş altı ticaret yasağı: Reşit olmayan bireylerden veya yanlarında vasileri bulunmayanlardan alım-satım yapılması yasaklandı.

* Fatura ve envanter tutma zorunluluğu: Eşyalara ait faturaların saklanması ve işletmelerin düzenli envanter kaydı tutması gerekecek.

Denetimler devam edecek

Valilik, yeni düzenlemeye aykırı hareket eden işletmelere yönelik adli ve idari işlemlerin başlatılacağını belirtti. Ayrıca kolluk kuvvetlerinin bu alanda yaptığı denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi.

Seyyar hurdacılar da kapsam dahilinde

Düzenleme kapsamında, seyyar hurdacılık yapan kişilerin Mahalli İdareler veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden izin belgesi alması gerektiği belirtildi. Bu belgeler, denetimlerde yetkililere sunulmak zorunda olacak.

Yeni düzenlemenin, çalıntı malların tespitini kolaylaştırarak hırsızlık suçlarına karşı etkin mücadele sağlaması bekleniyor.