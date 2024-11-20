Son Dakika: İstanbul ve İzmir'de suya zam geldi

İstanbul ve İzmir’de su tarifelerine zam yapıldığı açıklandı. İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu’nda alınan kararla İstanbul'da suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Kabul edilen yeni düzenlemeye göre, suyun birinci kademe birim fiyatı 32,28 TL’den 37,92 TL’ye yükseldi. Zam kararı, oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmir'de yüzde 30 zam

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından hazırlanan 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda ise su tarifelerine yüzde 30 oranında zam yapılacağı belirtildi. Zamlı tarife, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yeni tarifeye göre, İzmir'de su fiyatları şu şekilde güncellenecek:

* 0-4 metreküp: 24,85 TL’den 32,31 TL’ye,

* 5-10 metreküp: 48,04 TL’den 62,45 TL’ye,

* 11-20 metreküp: 61,43 TL’den 79,86 TL’ye,

* 21 metreküp üzeri: 115,03 TL’den 149,54 TL’ye.

Haziran ayında İZSU'nun olağanüstü genel kurulunda suya yüzde 45 zam yapılmıştı. Bu düzenleme, 2025 yılında yapılacak zamlarla birlikte hane halkı için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor.