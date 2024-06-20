Son dakika: İstanbul’da Halk Ekmek'e zam
Son dakika haberi... İstanbul Halk Ekmek'te 250 gramlık ekmeğin fiyatı yüzde 60 zamla 5 liradan 8 liraya çıkarıldı.
İstanbul Halk Ekmek'te 250 gramlık ekmeğe yüzde 60 zam geldi.
İstanbul’daki Halk Ekmek bayilerinde 250 gramlık ekmek 8 liradan satışa sunuldu.
250 gramlık ekmeğin fiyatı geçen yıl temmuz ayında 3 liradan 5 liraya yükseltilmişti.
İstanbul Halk Ekmek fiyatları
Halk Ekmek’te satılan bazı ürünlerinin fiyatları şöyle: Tost ekmeği (670 gr) 45 TL, çok tahıllı ekmek (500 gr) 35 TL, altın çörek (50 gr) 7,5 TL, organik tam buğday ekmeği (500 gr) 40 TL, kepekli tost ekmeği (500 gr) 35 TL, sandviç ekmeği (350 gr) 40 TL.
İstanbul'da ekmek fiyatı
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya çıkarılmıştı.