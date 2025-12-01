Son dakika... İstanbul'da kasım enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayımladığı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ne göre; İstanbul'da kasım enflasyonu yüzde 1,19 oldu.

Yıllık artış yüzde 38,28

İstanbul'da yıllık bazda yaşanan fiyat değişimlerini gösteren endeks yüzde 38,28 arttı. Önceki ayyıllık enflasyon yüzde 40,84 düzeyindeydi.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi kasımda yüzde 2,14 artarken, yıllık bazda artış yüzde 23,12 olarak belirlendi. Yıllık artış önceki ayda yüzde 23,78 olmuştu.

Kasımda alkol ve tütün harcamalarında yüzde 2,59, konut harcamalarında yüzde 2,30, sağlıkta yüzde 1,69, ev eşyasında yüzde 1,68, çeşitli mal ve hizmette yüzde 1,66, eğlence ve kültürde yüzde 1,41, lokanta ve otellerde yüzde 1,37, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,28, eğitim harcamlarında 0,02 artış kaydedilirken, giyim ve ayakkabıda yüzde -1,55, ulaştırmada yüzde -0,03 azalış izlendi.

Haberleşme harcamalarında ise fiyat değişimi görülmedi.

En yüksek artışalkollü içecekler ve tütünde

Kasım ayında en yüksek grup artışı yüzde 2,59 ile alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda, en yüksek grup azalışı ise -1,55 ile giyim ve ayakkabı harcamalarında izlendi.