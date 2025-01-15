Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi

İBB'ye bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam kararı aldı.

Tam bilet 27 TL

Yeni zamla birlikte tam bilet 20 TL’den 27 TL‘ye yükselirken, öğrenci bileti ise 9,76 TL'den 13,17 TL'ye çıktı.

Öğrenci abonman 282,5 TL’den 381,37 TL‘ye, tam abonman 1569 TL’den, 2118,15 lira TL‘ye yükseldi.

Marmaray ücreti 60 liraya dayandı

Marmaray ücreti ise 44,27 TL’den 59,76 liraya çıktı. Metrobüs tam bilet 40,68 lira, öğrenci 13,17 lira oldu.

Taksi açılış ücreti belli oldu

Taksilerde 30 lira olan açılış ücreti 42 TL'ye, indi bindi olarak bilinen kısa mesafe ücreti de 135 TL'ye çıktı.

Okul servis ücretleri zamlandı

Okul servis ücreti ise 0-1 kilometrede 2 bin 605 TL oldu.

İBB'nin geçen hafta gerçekleşen UKOME toplantısında yüzde 55 zam teklifi gelmiş, Ulaşım Bakanlığı ise teklifte bulunmamıştı. İBB ise bütçenin yüzde 17’sinin ulaşıma ayrıldığını belirterek 2019'da bu rakamın yüzde 5 olduğunu hatırlattı.

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