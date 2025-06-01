Son dakika: İstanbul'da tüketici fiyatları mayısta yüzde 2,83 arttı

İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 46,57 oldu.

Gıda harcamalarındaki artış yüzde 3,24

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre gıda harcamaları yüzde 3,24, konut harcamaları yüzde 3,10, eğlence ve kültür harcamaları yüzde 2,52, çeşitli mal ve hizmetler harcama yüzde 2,06, ev eşyası harcamaları yüzde 1,79, lokanta ve oteller harcamaları yüzde 1,70, ulaştırma harcamaları yüzde 1,12, haberleşme harcamaları yüzde 0,88, sağlık harcamaları yüzde 0,72, giyim ve ayakkabı harcamaları yüzde 0,15 artış izlenirken, eğitim harcamalarında yüzde -0,01 azalış izlendi. Alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda ise değişim izlenmedi.

Gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan bazı ürün gruplarında mevsimsel değişime bağlı olarak yaşanan fiyat değişimleri, konut harcamaları, eğlence ve kültür harcamaları, ev eşyası harcamaları ile çeşitli mal ve hizmetler gruplarındaki bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri etkili oldu.

Toptan eşya fiyatları

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve nisan ayında yüzde 1,46 artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi mayıs ayında yüzde 0,69 oranında arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ise yüzde 26,46, yıllık ortalama değişim oranı yüzde 40,28 oldu.

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; inşaat malzemeleri yüzde 2,47, yakacak ve enerji maddeleri yüzde 1,85, madenler yüzde 0,49, kimyevi maddeler yüzde 0,22, gıda maddelerinde yüzde 0,17 artış; işlenmemiş maddelerde yüzde -0,16 azalış izlendi. Mensucat grubunda ise herhangi bir değişim gözlenmedi.

En yüksek artış inşaat malzemelerinde

Yıllık bazda gruplar arasındaki artış ise sırasıyla; inşaat malzemelerinde yüzde 81,37, mensucatta yüzde 66,97, kimyevi maddelerde yüzde 40,55, gıda maddelerinde yüzde 37,55, işlenmemiş maddelerde yüzde 32,38, yakacak ve enerjide yüzde 29,85, madenlerde yüzde 23,29 artış gerçekleşşti.