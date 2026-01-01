Son Dakika: İstanbul'un aralık ayı enflasyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul'un 2025 Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı.

İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verilerine göre İstanbul'da aylık enflasyon yüzde 1,23, yıllık enflasyon yüzde 37,68 olarak gerçekleşti.

Kasımda enflasyon aylık yüzde 1,19, yıllık 38,28 olarak gerçekleşmişti.

Böylece İstanbul'un enflasyonunda yavaşlama görüldü.

En yüksek aylık artış lokanta ve otellerde

2025 Aralık ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 3,24 ile Lokanta ve Oteller harcamaları grubunda görüldü.

En yüksek grup azalışı ise eksi yüzde 0,77 ile Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda izlendi.

Aralıkta diğer perakende fiyatlarda bir önceki aya göre artış oranı; sağlık grubunda yüzde 2,93, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,25, ev eşyasında yüzde 2, konut harcamaları grubunda yüzde 1,9, gıdada yüzde 1,65, kültür ve eğlencede yüzde 1,38, eğitimde yüzde 0,09, oldu.

İTO tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul’da 2025 Aralık ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; lokanta ve otel harcamaları grubunda piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri, sağlık harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kamu kaynaklı yapılan fiyat düzenlemeleri, konut, ev eşyası ve çeşitli mal ve hizmetler harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimleri, gıda harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kış mevsimsel etkisinin devam etmesi ile giyim ve ayakkabı harcamaları ile ulaştırma harcamaları gruplarında piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu."

En yüksek yıllık artış eğitimde

Yıllık bazdaki değişimlere bakıldığında ise en yüksek değişimin yaşandığı harcama grubu yüzde 62,73 ile eğitim oldu.

Eğitimi sırasıyla konut, çeşitli mal ve hizmetler ve sağlık izledi.

Harcama gruplarına göre yıllık değişimler şöyle oldu: