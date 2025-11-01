Son Dakika: İstanbul'un ekim ayı enflasyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul'un 2025 Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı.

İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verilerine göre İstanbul'da aylık enflasyon yüzde 3,31, yıllık enflasyon yüzde 40,84 olarak gerçekleşti.

Böylece aylık enflasyonda Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

Yıllık enflasyonda ise 3 ayın zirvesi görülürken Nisan 2025'ten bu yana devam eden düşüş eğilimi sona erdi.

Eylülde enflasyon aylık yüzde 3,19, yıllık ise yüzde 40,75 olmuştu.

Giyim ve ayakkabıda yüzde 17,26'lık artış

2025 Ekim ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 17,26 ile Giyim ve Ayakkabı harcamaları grubunda görüldü.

Açıklamada şöyle denildi:

"2025 Ekim ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Giyim ve Ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 17,26, Haberleşme harcamaları grubunda yüzde 5,42, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 4,05, Lokanta veOteller harcama grubunda yüzde 3,97, Alkollü İçecekler veTütün harcama grubunda yüzde 2,38, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 2,33, Konut harcamaları grubunda yüzde 2,21, Ev Eşyası harcamaları grubunda yüzde 2,02, Eğlence ve Kültür harcamaları grubunda yüzde 1,39, Ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 0,61 artış izlenmiştir.

Eğitim harcamaları ve Sağlık Harcamaları gruplarında ise fiyat değişimi izlenmemiştir."