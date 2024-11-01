Son Dakika: İstanbul'un ekim enflasyonu belli oldu! İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi açıklandı

İstanbul’da ekim ayında perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,64, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,15 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan açıklamaya göre, yıllık bazda perakende fiyatlarda artış yüzde 59,18'den yüzde 59,10'a sınırlı gerilerken, toptan fiyatlarda yüzde 47,89'dan yüzde 43,07'e indi.

En fazla artış giyimde

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre en fazla artış giyim harcamaları grubunda gerçekleşti. Giyim harcamalarında yaşanan yüzde 11,43 artışı, diğer harcamalar grubu yüzde 5,47'lik artışla izledi.



İTO verilerine göre; sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 4,17, konut harcamaları grubunda yüzde 4,06, gıda harcamaları grubunda yüzde 3,40, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,38, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 1,14 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda ise yüzde -0,62 azalış görüldü.

Toptanda en fazla artış inşaat malzemelerinde

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre inşaat malzemeleri grubunda yüzde 4,01, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,49, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,07, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,04 artış kaydedildi.

Kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,81, madenler grubunda yüzde 0,03 azalış olurken, mensucat grubunda ise fiyat değişimi yaşanmadı.