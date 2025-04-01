Son dakika: İstanbul'un mart enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul için mart ayının tüketici ve toptan fiyatlarını açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre mart ayında tüketici fiyatları yüzde 3,79 artış gösterdi. Tüketici fiyatlarında yıllık değişim ise yüzde 46,23 olarak kaydedildi.

Değişim oranı yüzde 46,23 olarak gerçekleşti

2024 Mart ayına göre 2025 Mart ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 46,23 olarak gerçekleşti.

En yüksek artış alkollü içecekler ve tütünde

2025 Mart ayında en yüksek artış alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda en yüksek azalış lokanta ve otel harcama grubunda izlendi.

Bir önceki aya göre alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda yüzde 7,31, haberleşme harcamaları grubunda yüzde 4,50, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 4,22, konut harcamaları grubunda yüzde 3,59, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 3,15, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 3,11, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,27, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 0,32, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 0,09, sağlık harcamaları grubunda yüzde 0,03, eğitim harcamaları grubunda yüzde 0,03 artış izlenirken, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde –0,06 azalış izlendi.

Alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda yer alan ürünlerde izlenen yukarı yönlü fiyat değişimleri, çeşitli mal ve hizmetler, haberleşme gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde izlenen fiyat değişimleri ile gıda harcamaları gruplarında yer alan ürünlerdeki mevsimsel fiyat değişimleri etkili oldu.