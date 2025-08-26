Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu Hakem Kurulu kararını verdi.

Böylece memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarında alacağı maaş zammı belli oldu.

Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine devreye giren Hakem Kurulu’nun dördüncü toplantısında, hükümetin 2026 yılına ilişkin zam teklifi aynen korundu. Toplantıda 2027 yılı için ise zam oranlarında güncellemeye gidildi. Buna göre hükümetin zam teklifi, 2027’nin ilk 6 ayı için 1 puan artırıldı.

Hakem Kurulu, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı için yüzde 4 zam yaptı. Ayrıca taban aylığa 1000 lira zam yapılması kararlaştırıldı.

Kurul kararlarını açıkladı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları şöyle oldu:

"23/08/2025 tarihinde başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci aşağıdaki kararlar alınarak 26/08/2025 tarihinde sonuçlandırılmıştır.

1- 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin mali ve sosyal haklara yönelik uzlaşılan 58 madde kabul edilmiştir.

Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen teknik (mühendis, mimar, tekniker teknisyen gibi), sağlık (veteriner hekim, ebe, hemşire gibi), avukatlık hizmetleri sınıflarındaki personelin yanı sıra şef, amir, müdür yardımcısı ve müdür unvanlı personel ile herhangi bir ilave ödemesi bulunmayan yardımcı hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfı personelinin mali haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır.

2- Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı;

2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7

2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4

olarak kabul edilmiştir.

3- Kamu görevlilerinin taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması kabul edilmiştir.

- Genel İdare Hizmetleri ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artışın 10 puana yükseltilmesi,

- Kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının artırılması,

- Koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi,

- Engelli çocuk aile yardımına ilişkin mevcut oranda artış yapılması,

- Kamu konutlarından yararlanmada kamu görevlisinin engelli olan eşi ve çocukları için süre uzatımı kararı alınmıştır."

Hükümetin son zam teklifi neydi?

Hükümetin son teklifine göre:

* 2026 yılı ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7 artış,

* 2027 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 artış öngörülmüştü.

Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artışı teklifinin de yinelendiği açıklanmıştı.

Gerçekleşen son düzenleme ile 2027 yılı ilk 6 ay için yüzde 4 olarak öngörülen zam oranı yüzde 5 olmuş oldu.

Memurlar ne kadar zam istemişti?

Yetkili sendika Memur-Sen, 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti.

2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti.

Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam talep edilmişti.

Görüşmenin ardından taleplerinin karşılanmadığını belirten Memur-sen ve Kamu-Sen ise Kamu Hakem Kurulu'ndan çekilme kararı aldığını duyurdu.