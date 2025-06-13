Karayolları, üniversiteler, hastaneler ve santrallerde çalışan 600 bine yakın kamu işçisi için hükümetin zam teklifi belli oldu.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için işveren tarafı (TÜHİS) ilk teklifini vermek üzere işçi tarafını bugün saat 14.00’da toplantıya çağırmıştı.

Toplantıda TÜHİS zam teklifini açıkladı.

İşveren tarafını temsil eden TÜHİS'in teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 oldu.

2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sunuldu.

Türk İş: Kabul etmemiz mümkün değil

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası konuya ilişkin yaptığı açıklamada TÜHİS'in tekliflerini duyurdu.

İlk teklife ilişkin açıklamada bulunan Ağar, "Verilen teklif bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabullenmemiz mümkün değil. Bu teklifi hiç beklemiyorduk. İkinci teklifi bekliyoruz" dedi.

İşçilerin talepleri neler?

Görüşmelerde işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ortak zam talebini açıklamıştı.

İşçi kesiminin, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyor.

Diğer sözleşmeleri de yakından ilgilendiriyor

Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.