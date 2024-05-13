Son dakika... Kamuda tasarruf paketi: Üç yıl memur alımı sınırlandı; 'çift maaş'a tavan geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni kamuoyuyla paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- En önemli öncelik hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkarmak. Sürüdülebilir büyüme için tek haneli enflasyon şarttır. Para politikası, maliye politikası, yapısal reformala uyum içinde yürütülüyor.

- TCMB enflasyonu düşürmek için para politikası dahil kendi alanında tedbiri alıyor. Bizlerde bugün açıklayacağız paketle ve yakında açıklayacağımız adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız.

- Bu bizim ilk tasarruf çabamız değil, son olmayacak. İlk paket değil, son paket de olmayacak. Kamuda verimliliği artırarak tasarrufu açıklıyoruz. Bu paketle çok güçlü, izleme, denetleme, raporlama ve yaptırımı hayata geçiriyoruz. Tüm kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır.

- Kamudaki harcama kontrolüyle dezenflasyonu da destekleyeceğiz. Reformlar yapacağız, bunları sizinle paylaşacağız.

- Kamuda taşıt sayısı ve kullanımları belirledik, etkinlikleri belirledik. Taşıtların verimli kullanılmasını sağlayacağız. Taşıt alanında kamu filo yönetim sistemiyle taşıt sayısı ve kullanım standartlarını belirledik.

- Kullanım ve tasfiye süreçlerini bütüncül bir anlayışla yönetmeyi amaçlayacak. Taşıtlarla ilgili harcamaları takip edebileceğiz. Kurumlarımız sisteme veri girişine başladı. İlerleyen aşamada taşıtların ortak bir havuzda toplanması için zemin hazırlanacak.

Kamuya araç alınmayacak

- Kamuda ambulans, savunma, güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Kamuda personel servisi hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz.

- Yeni binalar kiralanmayacak, lojmanlar süresiz olarak kiralanamayacak. Üç yıl boyunca yeni bina alımı olmayacak.

- Kamuda yeni personel istihdamı üç yıl boyunca emekli olanlarla sınırlandırılacak. Kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Mevcut mevzuata göre sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alıyor. Bu ücretlere üst sınır getireceğiz. Bütün bu hususlar yasal düzenleme gerektiriyor, Meclis'in takdirinde olan hususlardır.

- İdari genişleme sınırlandırılacak. Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmalar önlenecek. Bakanlıkların yurt dışı teşkilatı ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilecek.

- Sokak ve cadde ışıklandırılmasında LED dönüşümü hızlandırılacak. Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliliğini artıran uygulamar geliştirilecek. Ekononomik değeri olan atıkların bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesi zorunlu olacak.

- E-yazışma sistemine geçiş tamamlanacak. Tebligalarda elektronik tebligat sistemleri kullanılacak. Kurumsal arşivler elektronik ortama taşınacak.

- Kamu alımları DMO aracılığıyla yapılmasını esas hale getireceğiz. Mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durduruyoruz.

- Makina ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılmayacak. Harcama disiplini çerçevesinde deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesintiye gidiyoruz.

- Kamu kurumlarının ajanda, takbim, plaket ve eşantiyon türü hediyelerinin verilmesi yasaklanıyor.

'Tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasından satır başları şöyle:

- Son dönemde yaşanan gelişmeler tasarruf tedbirlerinde daha geniş çerçevede adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor.

Yeni paketleri de açıklayacağız

- Bugün sunduğumuz paket bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğumuz, çeşitli hazırlıkların devreye girmesiyle zamanı geldikçe yeni paketleri paylaşacağız.

- Kamuda tasarruf programımız ile sadece zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor, Aynı zamanda kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği esas alıyoruz. Az kaynakla daha çok proje yapacağız.

Kamu hizmetleri aksamayacak

- Kamu hizmetlerini aksatmadan güncel ihtiyaçlara odaklanıp önceliklendirme yaparak birim kaynakla daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz. Deprem harcamalarından en küçük bir fedakarlık yapmayacağız.

- Paket ve çalışmalarla bütçe açığının milli gelire oranının başlangıçta öngörülenin altında gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

- Kamunun tasarruf yapması, verimliliği artırması, daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacaktır.

Tek istisna TBMM

- Orta vadeli programımızın enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının yıllık bazda belirgin sonuçlarını bu yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. Gelecek yıl yüzde 20'nin altında, 2026 yılında ise tek haneli enflasyona ulaşmaya kararlıyız. Bunu sağlarken büyümeyi, istihdamı ve sosyal dengeleri azami oranda gözetmeye devam edeceğiz. Amacımız, istikrar içinde büyümek ve kalıcı sosyal refah artışı sağlamaktır. Genelgemizde düşünülen tek istisna TBMM'dir.