Son dakika: Kapasite kullanım oranı şubatta arttı
Merkez Bankası şubat ayına ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nı açıkladı. Merkez'in verilerine göre; imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kapasite kullanım oranının şubatta 0,1 puan artış kaydettiğini, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı'nın (KKO) ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,5 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.