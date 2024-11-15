Son Dakika: Kasım 2024 Piyasa Katılımcıları Anketi: İşte dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 Kasım ayına yönelik Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Böylece dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentileri belli olmuş oldu.

Yıllık enflasyon beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,14 iken, bu anket döneminde yüzde 44,11 oldu.

Bir önceki anket döneminde yüzde 27,49 olan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise, bu anket döneminde yüzde 27,44 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi de aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,38 ve yüzde 18,08 olarak gerçekleşti.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,83 iken, bu anket döneminde yüzde 50,00 oldu.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,16 TL iken, bu anket döneminde 36,63 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,43 TL iken, bu anket döneminde 42,73 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentisi

Bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 olan GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 olan GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise, bu anket döneminde yüzde 3,3 oldu.