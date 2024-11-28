Son Dakika: Kasım ayı ekonomik güven endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekonomik güven endeksi verilerini duyurdu. Buna göre ekonomik güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında azalarak 97,1 olarak kaydedildi. Bu düşüş, genel ekonomik beklentilerdeki zayıflamayı yansıtırken, sektör bazında farklı eğilimler dikkat çekti.

Tüketici güven endeksi, Kasım ayında yüzde 1,0 azalarak 79,8 değerine indi. Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 2,9’luk düşüşle 111,0 değerine geriledi. Buna karşılık, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 artışla 103,4 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 0,9 artışla 111,7’ye ulaştı. İnşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1,7 artarak 87,8 değerine yükseldi.

Reel kesim ve perakende ticaret sektörlerindeki artış, ekonomik toparlanma sinyali olarak değerlendirilebilirken, tüketici ve hizmet sektörü endekslerindeki düşüş, talepteki zayıflamayı işaret ediyor.