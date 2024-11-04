Son Dakika: Kasım ayı kira artış oranı belli oldu (Kasım 2024 kira zammı ne kadar oldu?)

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla konut ve işyeri kira artışları da belli oldu.

Kira zam oranı yüzde 62.02

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 62.02 olarak gerçekleşti. Buna göre kasım ayında konut ve işyerleri kira kontratlarında uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 62,02 olarak netlik kazandı.

Buna göre, 10 bin liralık kira bedeli, kasım ayında yapılacak 6 bin 202 liralık zamla 16 bin 202 liraya çıkacak.

Pandemiden sonra kira zam oranlarına yüzde 25 tavan sınır getirilmişti, ancak temmuz ayında uygulama sonlandırıldı. Bu uygulamanın kalkmasıyla kira zam oranı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.