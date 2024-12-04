Son Dakika: Kasım ayı mevsimsellikten arındırılmış TÜFE verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı mevsimsellikten arındırılmış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Açıklamaya göre, mevsimsellikten arındırılmış TÜFE kasım ayında yüzde 2,93 artış kaydetti.

Bu oran, ekim ayındaki yüzde 2,53’lük artışın üzerinde gerçekleşti. mevsimsellikten arındırılmış TÜFE, temmuz ayından bu yana en yüksek düzeye ulaşmış oldu.

Mevsimsellikten arındırılmış enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C endeksi) kasımda yüzde 2,74 artarken, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B endeksi) yüzde 2,53 artış gösterdi. Bu oranlar, dün açıklanan yüzde 1,53 ve yüzde 1,54 seviyelerinin üzerinde gerçekleşti.

TÜİK’in daha önce yayımladığı verilere göre, ekim ayında TÜFE yüzde 2,88 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 47,09’a gerilemişti. Mevsimsellikten arındırılmış oranların daha yüksek seyretmesi, enflasyonist baskıların yıl sonuna kadar devam edebileceğine işaret ediyor.