Son Dakika: Kasım ayı tüketici güven endeksi açıklandı

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile ortaklaşa yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi verileri belli oldu. Buna göre tüketici güven endeksi kasımda yüzde 1,0 oranında azalarak 79,8 oldu.

Tüketici güven endeksi, ekimde yüzde 3,0 artarak 80,6 olarak gerçekleşmiş, bu rakam tüketici güveninde Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviye olarak kaydedilmişti.

Tüketici güven endeksi nedir?

Tüketici güven endeksi, 0 ile 200 arasında değer alıyor ve 100’ün altındaki değerler tüketici güveninde kötümser bir durumu, 100’ün üzerindeki değerler ise iyimserliği gösteriyor.