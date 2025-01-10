Son Dakika: Kasım ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verileri belli oldu!

TÜİK kasım ayı inşaat maliyet endeksi verilerini paylaştı. 2024 yılı Kasım ayında inşaat maliyet endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,93 artış gösterirken, aylık artış yüzde 0,04 olarak kaydedildi.

Malzeme endeksinde yıllık yüzde 28,25, işçilik endeksinde ise yüzde 54,93 artış yaşandı. Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 36,72 artarken, bina dışı yapılar için endeks yüzde 33,42 yükseldi.

Bina inşaatı maliyet endeksi

Bina inşaatı maliyet endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, yıllık bazda ise yüzde 36,72 artış kaydetti. Malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,32 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,17 oranında geriledi. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 29,41, işçilik endeksi ise yüzde 53,99 oranında arttı.

Bina dışı yapılar için maliyet endeksi

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,35 düşüş gösterirken, yıllık bazda yüzde 33,42 arttı. Malzeme endeksi aylık bazda yüzde 0,26, işçilik endeksi ise yüzde 0,55 oranında azaldı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 24,77, işçilik endeksi ise yüzde 58,40 oranında artış kaydetti.