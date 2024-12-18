Son dakika: Kasımda toplam 153 bin 14 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satışlarına ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 oranında artarak 153 bin 14 oldu.

Konut satışı en fazla İstanbul'da, en az Bayburt'ta

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 320 ile İstanbul, 14 bin 916 ile Ankara ve 8 bin 583 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 89 ile Bayburt, 99 ile Tunceli ve 121 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

Son 10 ayda konut satışı yüzde 16,4 arttı

Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 oranında artarak 1 milyon 265 bin 388 olarak gerçekleşti.

21 bin 804 ipotekli konut satıldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 315,7 oranında artarak 21 bin 804 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,2 olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 oranında azalarak 135 bin 209 oldu.

Kasım ayında 5 bin 213; ocak-kasım döneminde ise 32 bin 82 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

131 bin 210 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 oranında artarak 131 bin 210 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,8 olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 oranında artarak 1 milyon 130 bin 179 oldu.