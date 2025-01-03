Son Dakika: Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? (2025 Kıdem Tazminatı Hesaplama)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 1.03, yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 oldu. Altı aylık enflasyon farkı yüzde 15,75 olarak hesaplandı.

Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2025 yılının ilk altı ayına yönelik kıdem tazminatı tavanı belli oldu.

2025'in ilk altı ayı için kıdem tazminatı tavanı 46 bin 658 liraya yükseldi. Yani kıdem tazminatı tavanı Ocak-Haziran döneminde 46 bin 658 lira olarak uygulanacak.

Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zamla birlikte kıdem tazminatı tabanı netleşmişti. Buna göre; 2025'te işten ayrılacak ya da emekli olacak çalışanlara ödenecek en düşük (taban) kıdem tazminatı brüt 26 bin 4 TL olarak belirlenmişti.

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı işveren tarafından işçiye işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdemin karşılığı olarak ödenen bir ücret olarak tanımlanabilir.

Kıdem tazminatına hak kazanmanın ise bazı şartları vardır. Örneğin, kıdem tazminatı alabilmek için iş yerinde en az bir yıl çalışmak gerekir.

Kıdem tazminatı alabilmek için gerek şartlardan diğerleri de işçinin işveren tarafından haksız şekilde işten çıkarılması ya da işçinin haklı olarak sözleşmesini feshetmesi gerekir.

Bir işçi emekli olduğunda da kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı işçinin çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt aylık üzerinden hesaplanıyor.

Örneğin beş yıl bir şirkette çalıştınız ve iş sözleşmenin işveren tarafından iptal edildi. Beş yıllık kıdem tazminatı hakkınız son aldığınız aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır.

İşçiye ödenecek tutar, Basın İş Kanunu gibi özel bir sigorta türüne dahil değilseniz, o yıl için geçerli olan asgari ücret tavanını aşamaz.

Örneğin 10 yıl aynı iş yerinde çalışmış ve gerekli şartlar sağlanarak işten çıkarılmış, ayrılmış ya da emekli olmuş bir çalışan, 2025 yılının ilk altı ayında 466 bin 580 lira kıdem tazminatı alabilecek.