Son dakika: KKM ilk kez 1 trilyon liranın altına düştü

KKM hesapları 17 Haziran 2022 tarihinden bu yana ilk kez 1 trilyon liranın altına indi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 31 Ocak haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 25 milyar 251 milyon TL azalarak 996 milyar 190 milyon liraya geriledi.

Son 3 ayda 342 milyar liralık çıkış

KKM hesapları her hafta düzenli olarak düşmeye devam ederken, son 3 ayda 342,4 milyar liralık çıkış gerçekleşti.