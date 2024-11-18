Son Dakika: Konut fiyatları ne durumda? Merkez Bankası ekim rakamlarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Konut Fiyat Endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,1 artış gösterdi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,8 oranında arttı.

Konut fiyatları reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azaldı.

Ekim ayında Türkiye'de tüketici fiyatlarında yıllık bazda 48,6 artış göstermişti.

İstanbul, Ankara, İzmir...

Ekim ayında bir önceki aya göre konut fiyatları İstanbul'da yüzde 1,1, Ankara'da yüzde 2,8, ve İzmir'de ise yüzde 4,5 artış gösterdi.

Yıllık bazda konut fiyatları İstanbul'da yüzde 21,2, Ankara'da yüzde 32,5 ve İzmir’de yüzde 28,7 oranlarında artış görüldü.