SON DAKİKA: Konut satış rakamları açıklandı! Bir yılda beşte birlik artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün şubat ayı konut satışlarını açıkladı.

Buna göre ülke çapında şubat ayında 112 bin 818 konut satıldı.

Konut satışları ocak-şubat döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 oranında artarak 224 bin 991 olarak gerçekleşti.

İpotekli konutlar ne durumda?

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,1 oranında artarak 16 bin 778 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,9 olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 127,3 oranında artarak 33 bin 504 oldu.

Sıfır ve ikinci el satışlar

Türkiye genelinde sıfır konut satış sayısı şubatta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 oranında artarak 33 bin 784 oldu. Satılan her üç konuttan biri sıfırdı. İkinci el konut satış sayısı şubatta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 oranında artarak 79 bin 34 oldu.

İstanbul'da kaç konut satıldı?

Konut satış sayısının en fazla olduğu kent 19 bin 347'yle İstanbul oldu. Megakenti 10 bin 791'le Ankara, 6 bin 899'la İzmir takip etti.

Satışın en az olduğu iller sırasıyla 24'le Ardahan, 70'le Tunceli ve 73'le Bayburt oldu.