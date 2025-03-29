Son dakika: Köprü ve otoyollar ücretsiz oldu
Son dakika haberine göre, bayram süresince Marmaray, Başkentray, İZBAN, Gayrettepe-Havalimanı Metrosu, ücretsiz oldu. Bu gece yarısından Çarşamba günü sabah 07.00'a kadar köprüler ve otoyollar da ücretsiz kullanılabilecek. Yap-işlet-devret projeleri bu uygulamadan muaf tutulacak.
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 00.00'dan (Cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 07.00'a kadar. Köprüler, otoyollar, Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Gayrettepe-Havalimanı Metrosu ücretsiz oldu.
Yap-işlet-devret projeleri bu uygulamadan muaf tutulacak.