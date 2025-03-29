  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Son dakika: Köprü ve otoyollar ücretsiz oldu
Takip Et

Son dakika: Köprü ve otoyollar ücretsiz oldu

Son dakika haberine göre, bayram süresince Marmaray, Başkentray, İZBAN, Gayrettepe-Havalimanı Metrosu, ücretsiz oldu. Bu gece yarısından Çarşamba günü sabah 07.00'a kadar köprüler ve otoyollar da ücretsiz kullanılabilecek. Yap-işlet-devret projeleri bu uygulamadan muaf tutulacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 00.00'dan (Cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 07.00'a kadar. Köprüler, otoyollar, Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Gayrettepe-Havalimanı Metrosu ücretsiz oldu.

Yap-işlet-devret projeleri bu uygulamadan muaf tutulacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ