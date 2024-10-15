SON DAKİKA: Kredi kartına 750 TL katkı payı... Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kredi kartı sahiplerini yakından ilgilendiren limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifini görüşmek üzere toplandı.

Teklif, limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık bir ek pay alınmasını öngörüyor. Teklifin yasalaşması durumunda, yüksek limitli kredi kartı sahipleri her yıl bu miktarda bir ödeme yapmak durumunda kalacaklar.

Hükümet yetkilileri, bu düzenlemeyle elde edilecek gelirlerin katkı payı çerçevesinde sadece Savunma Sanayii Fonu olarak kullanılacağını ve bütçeye aktarılmayacağını savunurken, muhalefet temsilcileri uygulamanın kredi kartı kullanıcılarına ek yük getirecek bir "vergi" olarak nitelendirerek teklife karşı çıkıyor.