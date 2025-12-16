Son Dakika... Kritik ABD verisi açıklandı: Tarım dışı istihdam beklentiyi aştı!

ABD Çalışma Bakanlığı İstatistik Bürosu kasım ayına ilişkin gecikmiş istihdam raporunu yayımladı.

Buna göre kasımda tarım dışı istihdam 64 bin arttı. Ekonomistler, ABD'de tarım dışı istihdam artışının kasım ayında 50 bin seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyordu.

Özel sektörde istihdam 69 bin artarken, kamu istihdamı 5 bin kişi azaldı.

Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık artış yüzde 3,5 oldu.

Raporda ekim ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi de yer aldı. Gecikmeli ekim ayı verileri ise beklentilerden daha fazla bir daralma yaşandığını gösterdi. Ekim ayında tarım dışı istihdam 25 binlik gerilemeye karşın 105 bin geriledi.

İşsizlik beklentilerin üzerinde

Kasım ayı işsizlik oranı da yüzde 4,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Böylece işsizlikte 2021 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye görüldü. Beklenti işsizliğin yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki politikasına ilişkin ipucu vermesi nedeniyle piyasalar tarafından bekleniyordu.