Son Dakika: Kritik süreç başlıyor! Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı tarihi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 10 Aralık’ta gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 10 Aralık tarihinde gerçekleşecek toplantıya işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan üyeler katılacak.

Komisyonda işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Toplam 15 üyeden oluşan komisyonda, işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilci yer alacak.

Aralık boyunca dört toplantı yapılacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık’taki ilk toplantının ardından ay sonuna kadar toplam dört kez bir araya gelecek. Görüşmelerde işçi ve işveren kesimlerinin talepleri ile ekonomik veriler dikkate alınacak.

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin, artan yaşam maliyetleri ve ekonomik koşullar çerçevesinde belirleneceği kaydediliyor. TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerinin yanı sıra hükümetin önerilerinin de masaya yatırılacağı süreç sonunda, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret tutarı açıklanacak.

Kritik süreç başlıyor

Türkiye'de milyonlarca çalışanın gelir seviyesini doğrudan etkileyen asgari ücret, işçi ve işveren temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda kararlaştırılacak. Belirlenen tutar, ekonomik beklentiler, enflasyon oranları ve iş gücü piyasasındaki koşullara göre şekillenecek. Komisyonun nihai kararını, Aralık ayı sonuna kadar duyurması bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücret, yasaya göre işçi, işveren ve hükümetin temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, her yıl aralık ayında yapılan toplantılarla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti karara bağlıyor. Komisyonun başkanlığını, Çalışma Bakanlığı belirliyor ve toplantılar oy çokluğuyla karar alınıyor.

Asgari ücret ne kadar artacak?

Asgari ücrette yapılacak zammın oranı, geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyon, refah payı ve ekonomik veriler ışığında belirlenecek. 2025 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranı henüz kesinleşmiş değil. Ancak farklı senaryolara göre asgari ücretin yüzde 20 ile yüzde 47 arasında artması bekleniyor.

* Yüzde 20 zamla 20.402 TL

* Yüzde 25 zamla 21.252 TL

* Yüzde 30 zamla 22.102 TL

* Yüzde 35 zamla 22.952 TL

* Yüzde 40 zamla 23.802 TL

* Yüzde 47 zamla 25.000 TL'ye yükselebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyona ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz" demişti.

IMF ve S&P'den asgari ücret uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF), asgari ücret artışlarının enflasyonu körüklememesi gerektiği uyarısını yaparak, yoksul kesimlere yönelik destek önlemlerine odaklanılmasını önerdi. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P de, asgari ücret artışının enflasyon hedefiyle uyumlu olmasının gerektiğini belirtti.