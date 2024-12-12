Son Dakika: Kur korumalı mevduat çıkışı yavaşladı: 3 ayın en düşük seviyesi
Son dakika haberi... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında son 3 ayın en düşük çıkışı kaydedildi. 6 Aralık haftasında hesaplar 13,5 milyar TL azalarak 1 trilyon 184 milyar 676 milyon TL seviyesine geriledi. Üst üste dört haftadır düşüşün yavaşlaması dikkat çekiyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki çıkış hızı yavaşlamayı sürdürüyor. Verilere göre, 6 Aralık haftasında KKM hesapları 1 trilyon 198,2 milyar TL’den 1 trilyon 184 milyar 676 milyon TL’ye gerileyerek toplamda 13,5 milyar TL'lik bir azalma gösterdi.
Bu düşüş, son üç aydaki en düşük KKM çıkışı olarak kayıtlara geçti. Üst üste dört haftadır hesaplardan çıkışların bir önceki haftaya göre daha düşük seviyede gerçekleşmesi dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.
BDDK’nın daha önceki haftalık verileri, kur korumalı mevduatların azalma eğiliminin hız kestiğini ortaya koymuştu. Analistler, KKM hesaplarındaki çıkış hızının düşmesini, piyasalarda döviz kuru istikrarının korunmasına yönelik olumlu bir sinyal olarak yorumluyor.
Kur korumalı mevduat sistemi, döviz kuru dalgalanmalarına karşı yatırımcıları korumayı hedefliyor ve Türk lirasının cazibesini artırmak için önemli bir araç olarak kullanılıyor. Sistemdeki hesaplar, kur farkı ve faiz kazancı ile güvence altına alınırken, son dönemdeki azalma oranlarının yavaşlaması ekonomi çevrelerinde dikkatle izleniyor.