ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’ın talebini reddetti

Son dakika... Mahkeme, Halkbank'ın talebini reddetti
ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın İran yaptırımları iddialarına ilişkin yargılamayı sonlandırma talebini görüşmeyi reddetti. Karar sonrası bankanın hisseleri taban oldu ve devre kesti.
ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’ın temyiz başvurusundaki davasını incelemeye almayı reddetti.
2019 yılında savcılık tarafından açılan Halkbank davası, New York’taki federal mahkemede yeniden görülecek.
Güne 29,20 liradan başlayan ve gün içerisinde en yüksek 29,74 lirayı gören Halkbank hisseleri (HALKB) kararın ardından 25.94 TL'ye düşerek taban oldu.
Hisseler saat 16.31 itibarıyla devre kesti.
Halkbank hisseleri saat 16.48 itibarıyla yüzde 6,38 düşüşle 26,98 liradan işlem görüyor.