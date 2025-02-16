Son dakika... Maliye kırmızı et sektörünün devlerini markaja aldı: 3 milyar liralık kazanç kayıt dışı çıktı

Hazine'ye bağlı vergi müfettişleri işlenmemiş gıda, akaryakıt, demir-çelik, tütün ve kuyum sektörlerinin ardından kırmızı et sektörünü de takibe aldı.

3 milyar liralık kazanç kayıt dışı bırakıldı

Sektöre yön veren 4 büyük üreticinin 7 ildeki tesislerinde yapılan denetim ve sayımlarda mükelleflerin 3 milyar lirayı bulan kazancını kayıt dışı bıraktığı belirlenirken, buna ilişkin cezalı vergi tarhiyatı yapıldı.

Bakanlık ekipleri, gelecek haftalarda sektöre yönelik saha çalışmalarını genişletecek.

'Sektörün sağlıklı gelişmesini sağlayacağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, vergi adaletini sağlamak ve adil rekabeti korumanın, öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlgili bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Kayıt dışılıkla etkin mücadele ederek, sektörün sağlıklı şekilde gelişmesini sağlayacağız.

Bu denetimlerle kayıt dışı faaliyetleri tespit ederek vergisel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesini amaçlıyoruz. Böylece, adil rekabet ortamı için piyasa bozucu fiilleri işleyenleri tespit ediyoruz."