Son Dakika: Mart ayı dış ticaret açığı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Mart ayı dış ticaret istatistikleri verilerini açıkladı.

Buna göre mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 7 milyar 303 milyon dolardan, 7 milyar 196 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Mart ayında yüzde 75,6 iken, 2025 Mart ayında yüzde 76,5'e yükseldi.

Ocak-Mart dönemindeki dış ticaret açığı ise yüzde 11,0 artarak 20 milyar 255 milyon dolardan, 22 milyar 488 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Mart döneminde yüzde 75,9 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 74,4'e geriledi.

İthalat ihracat verileri

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 23 milyar 415 milyon dolar, ithalat yüzde 2,2 artarak 30 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 65 milyar 323 milyon dolar, ithalat yüzde 4,5 artarak 87 milyar 811 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve altın hariç ihracat ve ithalat verileri

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Mart ayında yüzde 3,3 artarak 20 milyar 824 milyon dolardan, 21 milyar 516 milyon dolara yükseldi.

Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 1,4 artarak 22 milyar 833 milyon dolardan, 23 milyar 153 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mart ayında 1 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 2,3 artarak 44 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,9 oldu.

İmalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,0 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Mart ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak-Mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Mart ayında ara mallarının payı yüzde 68,1, sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 17,0 oldu.

İthalatta, 2025 Ocak-Mart döneminde ara mallarının payı yüzde 71,2, sermaye mallarının payı yüzde 13,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,3 oldu.

Martta en çok Almanya'ya ihracat yapıldı

Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 858 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 507 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 416 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 237 milyon dolar ile İtalya, 974 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,9'unu oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 5 milyar 327 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 31 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 3 milyar 981 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 310 milyon dolar ile İtalya ve 2 milyar 924 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,0'ını oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Mart ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 6 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 282 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 488 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 525 milyon dolar ile Fransa, 1 milyar 504 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,8'ini oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 11 milyar 634 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 541 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 6 milyar 485 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 970 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 679 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,5'ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5,5, ithalat yüzde 3,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6,9, ithalat yüzde 5,9 arttı.

İhracatta yüksek teknoloji payı martta yüzde 4,5 oldu

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı martta yüzde 4,5, ocak-mart döneminde yüzde 3,6 oldu.

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı martta yüzde 12,8, ocak-mart döneminde yüzde 11,8 oldu.