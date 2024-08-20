Son dakika... Mehmet Şimşek'ten açıklama: Dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış borçlanma maliyetlerinin önemli ölçüde gerilediğini söyledi. Bakan Şimşek, 10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvilinin getirisinin 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indiğini hatırlattı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış borçlanma maliyetlerinin önemli ölçüde gerilediğini belirtti.
Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada, 10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvilinin getirisinin 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indiğini hatırlattı.
Şimşek şöyle devam etti:
"Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi.
Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor.
Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz."