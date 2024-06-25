Son dakika... Mehmet Şimşek'ten CHP’li Yalçın Karatepe'yle görüşmesine ilişkin ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe dün bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yaklaşık 4,5 saat süren görüşmenin ardından CHP’den peş peşe açıklamalar geldi. Bakan Şimşek’ten ise CHP’li Karatepe’yle görüşmesine ilişkin bugün ilk açıklama geldi. Bakan Şimşek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kabul ettiğim CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Karatepe’yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladım ve makamda görüştüm” dedi.

Bakan Şimşek açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Görüş ve önerilerini dinlediğimiz 4 saati aşan görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektifimizi şeffaf bir şekilde kendilerine anlattık. Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık.”

"Umarım bu tutum normalleşme ruhunu zedelemez"

Görüşme sonrası yapılan eleştirilere de yanıt veren Bakan Şimşek, “Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez” ifadelerini kullandı.