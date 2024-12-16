Son Dakika: Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın 'Ocak'ta uygulanmalı' diyerek zam talebini açıkladı

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Merkez'de konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarıyla basın toplantısı düzenledi.

Yalçın, memur maaşlarına yapılan zammın enflasyona yenik düştüğünü vurguladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Memur maaşlarına 2025 yılı için toplu sözleşme teklifimiz olan yüzde 15 oranında ek zam ocak ayında uygulanmalıdır" çağrısında bulundu.

Ücret artışları enflasyonu körüklüyor algısıyla ücretlerin baskılandığı anlayışın terk edilmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, "Merkez Bankası'nın beklentisi, devletin hedefi, işverenin teklifi, hakemin kararı tutmadı. Sonuç olarak, kamu görevlilerinin etki etmediği fakat etkilendiği büyük bir maliyet ve mağduriyet tablosuyla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

'Adil vergi sistemine geçilmeli'

Ali Yalçın, "Maaş zammından daha fazlasının vergi olarak ödeneceği matrah ve tarife sisteminden vazgeçilmeli" çağrısında bulunurken şöyle devam etti:

* Az kazanandan az, çok kazanandan çok verginin alındığı, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlendiği adil bir vergi sistemi tesis edilerek, çalışanlar yüksek vergi yükünden kurtarılmalıdır.

* Uluslararası sözleşmeler ve Anayasal güvence altında olan toplu sözleşme kazanımlarımızın, bürokratik tercihler, tasarruf genelgeleri ve yüksek yargı kararlarıyla yok sayılmasından vazgeçilmeli, koruyucu giyim ve fazla çalışma ücreti kazanımlarımız eksiksiz uygulanmalıdır.

* Hakem Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanımızın taahhüdü yerine getirilmeli, 1. dereceye 3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir.

'Memurlarımız hak ettiği değeri bulsun'

Ali Yalçın, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, bu sınıfa mensup personelin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi talebinde bulundu. Yalçın, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin kamu görevlilerine de verilmesi gerektiğini söyledi.

Meclis'teki bütçe görüşmesinde taleplerinin dikkate alınmasını isteyen Yalçın, "Kamu hizmetinin kalitesi için en zor şartlarda dahi fedakarca çalışan memurlarımız, hak ettikleri değeri bulsun, ocak maaşında refah payı olsun istiyoruz" dedi.

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Temmuz 2024'te yüzde 10'luk sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri, altı aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkını alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine göre; kasım itibarıyla memur ve memur emeklisi yüzde 4,16'lık enflasyon farkını elde etti.

Enflasyon farkının üzerine yılın ilk altı ayı için toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Son verilere göre memur ve memur emeklilerinin 2025’in ilk altı ayı için alacağı zam oranının yüzde 12-13 civarında olması bekleniyor.