6,5 milyon kamu çalışanı ve emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde Kamu Hakem Kurulu'nun zam kararını açıklamasının ardından Memur-Sen Hakem Kurulu'ndan çekilme kararı aldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kuruldan çekilme kararlarını sosyal medya hesabından duyurdu.

🔴HAKEM KURULU’NDAN ÇEKİLDİK



Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 Kazanım Hakem Kurulunda oylandı.



Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu’ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez.



Yalçın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Hakem Kurulu'nun kararı ne oldu?

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki maaş zamlarını ve sosyal haklarını belirlemek üzere bugün dördüncü kez toplanan hakem kurulu zam kararını açıkladı.

Kurul, hükümetin 2026 yılına ilişkin zam teklifini değiştirmezken yalnızca 2027 yılının ilk yarısına ilişkin zam teklifini 1 puan artırdı.

Böylece Hakem Kurulu 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı için yüzde 4 zam kararı aldı. Ayrıca taban aylığa 1000 lira zam yapılması kararlaştırıldı.

Ne olmuştu?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Memur-Sen toplantı tutanağını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldıklarını bildirirken, Kamu İşveren Heyeti Hakem Kurulu'na başvurmuştu.

Bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bugün 4. toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda Hakem Kurulu ilk zam teklifini açıkladı.

Hükümetin memur ve memur emeklilerine zam teklifi neydi?

Hükümet 12 Ağustos'taki ilk teklifinde, 2026'nin ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam teklif etmişti.

15 Ağustos'taki ikinci teklifte ise ilk teklifteki oranlara ek olarak taban aylığa 1000 TL artış teklif edilmişti.

Son olarak 18 Ağustos'ta yapılan zirvede ise 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi. Ayrıca, 15 Ağustos'ta verilen 1000 lira taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

Memurlar ne kadar zam istedi?

Yetkili sendika Memur-Sen, 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti.

2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti.

Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam talep edilmişti.