Memur ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak? 2026 memur maaşı yüzde kaç artacak? 5 aylık enflasyon farkı emekli memur zam oranı nedir?

Memurun gözü kulağı, yeni yılda alacağı zam oranına çevrilirken Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım enflasyon verisini açıklaması ile memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu.

5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,91

TÜİK verilerine göre, enflayon kasımda yüzde 0,87 artış, yıllık bazda ise yüzde 31,07 artış kaydetti. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 olurken, 5 aylık enflasyon toplamı ise yüzde 11,21 oldu.

Enflasyon yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 artış kaydetmişti.

Memur ve memur emeklileri yıl başında ocak ve temmuzdaki toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı tutarında da zam alacak. 2026 yılının ocak ayında 1.000 TL taban aylık artışına ek olarak, yüzde 11 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı tutarında zam yapılacak.

Yüzde 17,57 zam

Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 5,91 enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammı ile memur ve memur emeklisinin toplam yüzde 17,57 zammı şimdiden belli oldu. Bu rakamlara aralık enflasyonu da eklendiğinde yeni yılın ilk 6 ayında geçerli olacak memur ve memur emeklisi zam oranları netleşmiş olacak.

İşte en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı da 5 aylık enflasyon farkı ile 18 bin 772 TL oldu. Aralık enflasyonuyla birlikte en düşük emekli aylığının da 19 bin TL’yi geçeceği düşünülüyor.

Beklentiler yüzde 1,31'di

Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti yüzde 1,31 olurken, yıllık enflasyonun ise kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülmüştü. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentileri ise yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.