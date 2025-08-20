Son dakika: Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor!

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetle beklenen uzlaşma sağlanamadı. Sürecin son günlerine girilirken Memur-Sen, hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifinin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşınacağını açıkladı.

Hükümetin teklifi neydi?

Hükümetin teklifine göre 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7; 2027 yılı için ise ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 artış öngörülüyor. Ayrıca 15 Ağustos 2025'te sunulan 1.000 TL taban aylığı artışı teklifi de yinelendi.

Şimdi ne olacak?

Taraflar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda oransal zam tekliflerini görüşecek. 11 üyeden oluşan kurul, kararını oy çokluğuyla alacak. Yasal takvime göre kurul, 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklisinin 2026-2027 dönemine ilişkin zam oranlarını belirleyecek. Alınan karar ise toplu sözleşme hükmünde olacak.