Memur maaş zammı: 2026 Memur maaşı zammı ne kadar? Ocak memur zam oranı kaç oldu?

TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklaması ile milyonlarca memurun yılın ilk yarısında alacağı zam oranları da netleşti.

TÜİK, aralık enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıklarken, yıllık enflasyon yüzde 30,89 oldu. 6 aylık enflasyon 12,19 olarak gerçekleşirken, 6 aylık enflasyon farkı ise 6,8 olarak hesaplandı.

Memur maaşına 6 aylık enflasyon farkı ile Ocak-Haziran 2026 dönemi için yüzde 11 toplu sözleşme zammı da ekleniyor. Buna göre memur, yüzde 11 toplu sözleşme zammına ek olarak 6,8 enflasyon farkı da alacak. Ve memurun 2026'nın ilk yarısında alacağı zam oranı yüzde 18,60 olacak.

Bu hesaplamaya göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı da 59 bin 896 liraya yükseldi.

Memur ve emekliler için ikinci 6 aylık zam ise temmuz ayında, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte uygulanacak.

İşte zamlı maaşlar:

Beklentiler ne yöndeydi?

Aralık ayı enflasyonuna dair beklentiler yüzde 1 civarında şekillenirken, 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 12,31 seviyesinde oluşacağı, memur ve memur emeklileri için enflasyon farkının ise yaklaşık yüzde 6,96 olacağı öngörülüyordu.