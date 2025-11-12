Son Dakika... Merkez Bankası açıkladı: Cari denge eylülde fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Buna göre; eylül ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 112 milyon ABD doları fazla kaydetti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6 milyar 803 milyon ABD doları fazla verirken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 356 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 460 milyon dolar fazla vermesini öngörüyordu.

Yıllık açık 20,1 milyar dolar oldu

Yıllıklandırılmış verilere göre, eylül ayında cari açık yaklaşık 20,1 milyar ABD doları, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da 64,8 milyar ABD doları oldu.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,6 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar ABD doları ve 308 milyon ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 7 milyar 707 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 269 milyon ABD doları ve 6 milyar 259 milyon ABD doları oldu.

Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı

2025 yılı Eylül ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,7 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 2,0 milyar ABD doları, krediler 22,8 milyar ABD doları ve ticari krediler 1,9 milyar ABD doları katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 1,1 milyar ABD doları negatif yönlü etki etmiştir.

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 6,8 milyar ABD doları olmuştur.

Eylül ayında 162 milyar dolarlık net yatırım çıkışı

Eylül ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 162 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 722 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 884 milyon ABD doları artmıştır.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 211 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 180 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları

Portföy yatırımları Eylül ayında 1 milyar 152 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 322 milyon ABD doları net satış ve DİBS piyasasında 554 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 1 milyar 336 milyon ABD doları, 1 milyar 726 milyon ABD doları ve 865 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 1 milyar 335 milyon ABD doları ve 134 milyon ABD doları net geri ödeme yaparken, diğer sektörler 842 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 323 milyon ABD doları ve 612 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 935 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Rezerv varlıklar kaleminde bu ay 8 milyar 692 milyon ABD doları net azalış oldu.