Son Dakika... Merkez Bankası açıkladı: Ekim 2025 net uluslararası yatırım pozisyonu açığı belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Ekim ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre yüzde 0,9 oranında artışla 399,2 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 0,2 oranında azalışla 722,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla eksi 323,3 milyar dolar oldu.

Net UYP açığı önceki ay 327,1 milyar dolar seviyesindeydi. Böylece ekim verisi net UYP açığında iyileşmeye işaret etti.

Rezerv varlıklar zirvede

Rezerv varlıklar, 3,5 milyar dolar artarak 183,6 milyar dolar ile tarihsel olarak en yüksek değere ulaştı.

Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,3 oranında artarak 73,5 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,5 oranında azalarak 137,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 4,2 oranında azalarak 40,9 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden diğer sektörlerin yurt dışında ihraç ettiği tahvil stokundan yurt dışı yerleşiklerin satın aldığı tutar yüzde 7,2 oranında artarak 16,5 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,9 oranında azalışla 209,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları kalemi yüzde 0,1 oranında artarak 131,0 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,7 oranında artarak 381,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.