Son dakika: Merkez Bankası açıkladı! Hanehalkında sektörel enflasyon beklentisi yükseldi
Son dakika... TCBM’nin yayınladığı "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ne göre mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,7 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 41,1 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,1 puan artarak yüzde 59,3 seviyesine yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı.
2025 yılı Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,7 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 41,1 seviyesine geriledi. Hanehalkının enflasyon beklentisi ise 0,1 puan artarak yüzde 59,3 seviyesine yükseldi.
Şubatta hanehalkı beklentisi artmaya başlamıştı
Şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 25,3'e, reel sektör için 1,9 puan azalarak yüzde 41,9'e gerilemiş, hanehalkı için 0,4 puan artarak yüzde 59,2 seviyesine yükselmişti.
Hanehalkının ocaktaki enflasyon beklentisi ise 4,3 puan azalarak yüzde 58,8 seviyesine gerilemişti.
Son verilerle birlikte vatandaşın enflasyon beklentisinin şuvat ve mart ayında yükseldiği görüldü.