Son dakika: Merkez Bankası açıkladı! Hanehalkında sektörel enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı.

2025 yılı Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,7 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 41,1 seviyesine geriledi. Hanehalkının enflasyon beklentisi ise 0,1 puan artarak yüzde 59,3 seviyesine yükseldi.

Şubatta hanehalkı beklentisi artmaya başlamıştı

Şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 25,3'e, reel sektör için 1,9 puan azalarak yüzde 41,9'e gerilemiş, hanehalkı için 0,4 puan artarak yüzde 59,2 seviyesine yükselmişti.

Hanehalkının ocaktaki enflasyon beklentisi ise 4,3 puan azalarak yüzde 58,8 seviyesine gerilemişti.

Son verilerle birlikte vatandaşın enflasyon beklentisinin şuvat ve mart ayında yükseldiği görüldü.